Туризм

Псковские туроператоры: Налоговые каникулы не решат нынешних проблем туристического бизнеса

Налоговые каникулы не решат нынешних проблем туристического бизнеса, считают руководители псковских туристических компаний. Об этом шла речь на пресс-конференции 18 марта в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Как подчеркнула президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова, туризм - это серьезная отрасль экономики, для Псковской области приоритетная. «Рикошетом бьет» по транспортной сфере, общепиту, добавила она.

«Да, налоговые каникулы на три месяца - это прекрасно, но проблемы это не решит, потому что кассовый разрыв у отрасли огромный», - заявила Гелена Самохвалова и призвала руководство страны обратить на отрасль туризма серьезное внимание.

«Правительство Германии решило помочь туристическому бизнесу и выделило 500 млрд евро, - привел пример директор туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Александр Ефимов. - Что такое отложить уплату налогов? Это через три месяца будьте добры заплатить всю сумму. Если бы нас освободили от налогов, можно было бы говорить о помощи государства, а каникулы - это ни о чем».

В развитие обсуждения финансовой стороны вопроса директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова обратила внимание на то, что 31 марта турфирмы должны рассчитаться по налогу на доходы за 2019 год. И для тех, кто не оплатит его своевременно из-за отсутствия оборотных средств, в последующем это будет минусом. «А у нас должна быть незапятнанная репутация, чтобы продолжать работу», - сказала Светлана Баранова.