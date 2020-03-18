Туризм

Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж

Туроператор Anex Tour принял решение отменить все рейсы за рубеж с 22 марта по 20 апреля 2020 года, сообщает Интерфакс.

«В связи со сложившейся ситуацией, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года и рекомендаций Ростуризма от 19 марта 2020 года, нами принято решение отменить все рейсы за рубеж из РФ в период c 22 марта по 20 апреля 2020 года», - говорится в сообщении туроператора.

В компании уточнили, что с этой даты будут выполняться только рейсы с целью возвращения россиян из стран пребывания.

Туроператор «Библио Глобус» также сообщил об аннуляции туров без штрафов из-за рекомендаций Ростуризма и введения карантинов. Так, туры на Кипр аннулируются до 30 апреля, в Чехию - до 17 апреля, Италию - до 28 апреля, в Индию - до 15 апреля, Грецию - до 30 апреля. Также туроператор аннулирует туры в ОАЭ, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию.

Аналогичное решение ранее принял туроператор TUI Россия. В связи с рекомендациями Ростуризма в компании заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.