Туризм

Как разработать автомобильный маршрут по Псковской области: секреты профессионалов

27 мая в 13.00 известный тревел-блогер и телеведущий Сергей Доля расскажет об опыте разведки и составления захватывающих, приключенческих маршрутов. Мероприятие состоится при поддержке агентства стратегических инициатив.

Сергей Доля с единомышленниками накопил богатый экспедиционный опыт и наработал уникальные автомобильные маршруты по Псковской области.

«Вы узнаете об истории появления проекта автомобильных экспедиций, о принципах разработки маршрутов и особенностях проведения экспедиций, о том, как готовить экспедиции "на заказ" и как выстраиваются отношения с партнерами», - рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие будет полезно как туроператорам, так и всем, кто интересуется природными красотами родного края.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.