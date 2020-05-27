До 20 июня продлен прием заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Прием заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов продлевается до 20 июня включительно.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, финал окружного этапа не отменяется, он состоится в Смоленске. Организаторами конкурса выступают СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» и ФРОС Region PR.
Дата проведения финала будет определена позднее.
На сегодняшний день зарегистрировано 302 изделия от от мастеров из 18 регионов страны.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно, и включает в себя проведение окружных этапов и общенациональный финал. В нём могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.
Принять участие в окружном этапе конкурса могут все регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Сайт конкурса: https://russiasuvenir.ru/