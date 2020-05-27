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До 20 июня продлен прием заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

28.05.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов продлевается до 20 июня включительно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, финал окружного этапа не отменяется, он состоится в Смоленске. Организаторами конкурса выступают СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» и ФРОС Region PR.

Дата проведения финала будет определена позднее.

Фото  Сони Шереметкер.

На сегодняшний день зарегистрировано 302 изделия от от мастеров из 18 регионов страны.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно, и включает в себя проведение окружных этапов и общенациональный финал. В нём могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

Принять участие в окружном этапе конкурса могут все регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Сайт конкурса: https://russiasuvenir.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей
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