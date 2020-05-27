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Туризм

В Псковскую область едет знаменитая экспедиция Land Rover Experience Россия

31.05.2020 19:43|ПсковКомментариев: 1

Летом 2020 года команда «Автотур» в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover проедет по маршруту «Русское порубежье. Псковская область». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области, экспедиция посетит Пушкинские Горы, Остров, Псков, Изборск, Печоры, Гдов.

По результатам экспедиции, на сайте компании будут доступны фото и материалы по итогам их путешествия по Псковской земле.

Вот уже семь лет команда «Автотур» в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover совершает автомобильные путешествия по просторам нашей страны и странам ближнего зарубежья. За эти годы они побывали в снегах Якутии и Ямала, в пустыне Чара, Калмыкии и Туве, в Таджикистане и Киргизии, в горах Алтая и Кавказа, на острове Сахалин, Камчатке, Кольском полуострове и в Крыму.

Команда накопила богатый экспедиционный опыт и наработала уникальные автомобильные маршруты. В этих экспедициях принимали участие журналисты ведущих российских средств массовой информации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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