Туризм

Тунис откроет границы с 27 июня

Власти Туниса намерены открыть границы страны с 27 июня. Такое решение было принято в понедельник по результатам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«После обсуждения социально-экономической ситуации и санитарной обстановки комиссия постановила <...> с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны», - отмечается в сообщении.

Комиссия также приняла решение снять действующие для населения ограничения на перемещения между провинциями внутри страны с 4 июня. Кроме того, тунисские власти продолжат организацию вывозных авиарейсов для своих граждан, которые по прибытии в страну будут обязаны провести минимум неделю в режиме самоизоляции в специально отведенных гостиницах, взяв на себя все траты на проживание.

Последний этап смягчения карантинного режима, предполагающий постепенное снятие всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для посещения, будет введен в Тунисе 4 июня.