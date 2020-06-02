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Туризм

Псковские турагенты начали продавать путевки к морю

02.06.2020 09:01|ПсковКомментариев: 1

Наступило коронавирусное лето. И хотя кругом все ходят в масках и респираторах, тепло уже чувствуется. Мечты об отпуске возникают все чаще, и чаще возникает мысль: а вдруг у моря ситуация не такая страшная? Тем более, что некоторые псковские турагенты с 1 числа уже начали продавать путевки к морю. Последние новости о летнем отдыхе выяснил корреспондент «МК в Пскове». 

Старт продаж путевок в сочинские санатории докатился далеко не до всех турагентств Псковской области. Сразу по нескольким телефонам нам коротко ответили, мол, не продаём, когда начнём - неизвестно.

Путаная ситуация получилась и с теми турагентствами, которые готовы отвезти путешественников к Черному морю. В одном случае нам сходу перечислили массу запретов, в другом успокоили: отдохнёте на все сто, ограничений почти нет. Впрочем, обо всём по порядку.

В псковском офисе европейского туроператора TUI на вопрос о продаже путевок нам ответили вопросом. Поинтересовались, а готовы ли мы на отдыхе 24/7 соблюдать масочно-перчаточный режим (и это при том, что в Сочи жара +25). И только после порции уверений в том, что ради поездки к морю мы сможем вытерпеть все неудобства, доброжелательная девушка на том конце провода перешла к сути дела.

«Учтите, вам можно будет передвигаться только по территории отеля. Поездки на экскурсии, походы в кафе и на пляж пока запрещены, если только это не личный пляж санатория. Там пока идут жёсткие ограничительные меры. Нужно быть готовыми и к тому, что по территории санатория вам разрешат ходить только в маске и перчатках», - перечислила сотрудница турагентства и добавила, что и это ещё не все подводные камни.

Перед визитом в санаторий нужно сдать анализ на COVID. Срок его действия – 72 часа. Путешествовать самостоятельно нельзя, только с туристическим пакетом и оформлением всех необходимых документов. Условия довольно строгие. Это потому, объяснила собеседница, что принять вас сможет только санаторий-пансионат с медицинской лицензией, который имеет право на это. Но есть и хорошая новость: обязательный 14-дневный «срок заключения» в санатории отменили, приехать можно и на неделю, и на 10 дней.

«Вылет возможен только из Санкт-Петербурга и только после 15 июня. Псков пока приостановил полётную программу. Да и в Сочи точно карантин до 6 июня», - отрезала туроператор.

Собеседница предложила ориентироваться на следующую неделю и с надеждой в голосе заявила, мол, может быть, там будут какие-то послабления, ведь хочется отдыхать полноценно и не чувствовать себя ущемленным.

Двоим взрослым туристам 10 дней и 9 ночей в сочинском санатории в Имеретинском районе без питания, но с перелетом из Санкт-Петербурга и трансфером обойдутся в 20 тысяч 718 рублей.

«Сейчас туристические компании обязаны встречать приезжающих и сопровождать до санатория. Самостоятельно нельзя. Этот пока такая ситуация, но цены, согласитесь даже очень приятные», - акцентировала внимание сотрудница TUI.

Кстати, питание турагент посоветовала брать полное, или хотя бы завтраки + ужины. Экономить на еде, когда все кафе и рестораны закрыты, не лучшая идея, отметила собеседница и даже нашла подходящий вариант - санаторий в центре Сочи с завтраками и ужинами. На 10 дней парочке взрослых путешественников он обойдётся в 39 тысяч рублей. Правда, собственного пляжа у этой здравницы нет, а значит увидеть море, находясь в приморском городе во время отпуска, не придётся. Такой вот каламбур.

В другом турагентстве, Interlux Travel, нам также предложили ещё один вариант летнего отдыха.

«В сочинский санаторий можете заехать с 15 июня, а можете и раньше. Числа с 10 можно вполне уже ехать туда. Вылеты из Санкт-Петербурга. Вообще мы сейчас активно предлагаем тур на 19 июня в санаторий «Автомобилист», заехать туда можно на 8 дней. Стоимость на двоих 33 тысячи рублей. Входит перелет, трансфер, проживание, питание по системе «шведский стол» и оздоровление», - прорекламировала собеседница.

Примут только тех, у кого есть санаторно-курортная карта и справка об отсутствии COVID-19.

Но зато, уверенно заявил турагент, «шведский стол» будет точно, только обслуживать его будут официанты, будут и развлечения на территории санатория, а ещё можно пользоваться пляжем и купаться в море.

«На территории масочно-перчаточного режима нет, средствами защиты нужно пользоваться только тогда, когда вы будете выходить. Гулять по городу можно. Вообще одно из немногих ограничений, о которых мне известно, это то, что лежаки на пляже установили с соблюдением социальной дистанции. Но пользоваться ими можно. А вообще всё как обычно, кроме аквапарка. Но и его могут открыть после 15 июня», - отметила сотрудница Interlux Travel.

Словом мнения противоречивые. Как будет на самом деле, пожалуй, увидят только туристы. Да и то, если доберутся до моря. Ситуация-то постоянно меняется. Псков тем временем планирует возобновить авиасообщение со столицей и Краснодарским краем. Билеты на первые рейсы гораздо дешевле, чем обычно. Однако в том, что самолёты действительно полетят в пункты назначения, в билетных кассах аэропортов до конца не уверены.

Теги: #туризм #отпуск #отдых #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
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