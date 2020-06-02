Туризм

Маршрут «Пушкинские Горы - Псков» вошел в десятку лучших для велотуризма в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню велосипеда, 3 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие маршруты самые лучшие для велотуризма в России.

Большинство пользователей соцсетей (46,51%) предпочитает путешествовать на велосипеде по крымским долинам — от Бахчисарая до Фороса. На втором месте сразу два «победителя» — маршруты от Пушкинских Гор до Пскова (через Изборск) и из Ростова-на-Дону до Кисловодска, набравшие по 11,63%. «Бронзу» получает маршрут вокруг Ладожского озера в Ленинградской области — 9,3% голосов.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также часто совершают велопутешествия по городам «Золотого кольца России» (6,98%), по берегам Байкала (4,65%), а также по заказнику «Толвоярви» в Карелии, Марий Эл, по Шолоховским местам (через Ефремов, Задонск, Воронеж, Лиски, станица Вешенская) и по Маркотхскому хребту — от Новороссийска до Кабардинки.



Десять самых лучших маршрутов для велотуризма в России:

1. Крымские долины — от Бахчисарая до Фороса, 46,51%

2-3. Маршруты от Пушкинских Гор до Пскова (через Изборск) и из Ростова-на-Дону до Кисловодска, 11,63%

4. Вокруг Ладожского озера в Ленинградской области, 9,3%

5. По городам «Золотого кольца России», 6,98%

6. По берегам Байкала, 4,65%

7-8-9-10. По заказнику «Толвоярви» в Карелии, Марий Эл, Шолоховским местам (через Ефремов, Задонск, Воронеж, Лиски, станица Вешенская) и Маркотхскому хребту от Новороссийска до Кабардинки, 2,33%