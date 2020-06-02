Туризм

У туристов появились новые привычки в период пандемии

У туристов появились новые привычки в период пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-сервисом Туту. ру.

Специалисты компании провели исследование в соцсетях среди 1850 пользователей и выяснили, что значительная часть из них научилась держаться подальше от незнакомцев в общественных местах. Так ответили 18% респондентов, передает Туту.ру.

Оглядываются на улице в поисках контролирующих органов, которые могут выписать штраф, стали 14% опрошенных. Отказались от просмотра новостей 13% путешественников, 12% теперь постоянно моют руки, 11% приобрели навык открывать двери при помощи локтя. Им же они нажимают на кнопку, вызывая лифт.

Каждый десятый сказал, что научился сидеть дома, находить себе интересные занятия и не выходить лишний раз на улицу. По 6% пользователей занялись цветоводством и научились мастерски дезинфицировать поверхности и разные предметы.

Стали часто есть сладкое 4% путешественников, столько же – начали регулярно заниматься спортом. А 2% туристов достали альбомы с фотографиями и регулярно просматривают снимки из прошлых путешествий.