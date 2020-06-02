Туризм

Отдых на российских курортах подорожает

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30 процентов, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Такие изменения в ценах «Известиям» спрогнозировал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Как рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов, если существующие ограничения на внешних рубежах России сохранятся, то цены на отдых на внутренних направлениях могут вырасти на треть. По его словам, повышение цен будет связано не только с желанием отбить упущенную прибыль, но и с увеличившимся спросом на отечественные курорты, а также тем, что внешний поток туристов на данный момент ограничен, пишет «Лента.ру».

Эксперт пояснил, что число гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены.

Он добавил, что рынок въездного туризма в Россию в этом году, вероятнее всего, будет нулевым, поскольку для зарубежных туристов Россия откроется не скоро, а высокий турсезон в стране длится с мая по сентябрь.

По оценке Ростуризма, за несколько месяцев на фоне распространения коронавируса падение оборота в туристическом секторе составило от 95 до 100 процентов. Недополученные доходы достигли 1,5 триллиона рублей, а остаться без работы могут более 7 миллионов человек.