Туризм

Эксперт назвала три справки, которые требуются для отдыха на курортах и в санаториях

Одна из самых главных сложностей этого туристического сезона - нельзя запланировать свой отдых заранее. Система бронирования работает, можно уже сейчас выбрать себе место размещения в Краснодарском крае, в Крыму, в Алтайском крае в ряде санаториев начали принимать первых гостей из других регионов. Но везде пока есть оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Об этом «Российской газете» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, именно поэтому туроператор и клиент, как правило, сейчас только фиксируют намерение: первый, что он намерен исполнить запрос, а второй, что готов поехать. Даже деньги, как правило, не везде принимаются в счет оплаты тура.

«Что касается затрат на размещение в санаториях и билеты, то они, по нашим оценкам, сопоставимы с прошлым годом. Это очень важно, потому что повышение стоимости поездки на лечение не все наши туристы сейчас потянут», - добавила Майя Ломидзе.

Она уточнила, что многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже работают. Но далеко не все.

При этом эксперт подчеркнула, что санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья – о санэпидокружении.

«Таковы рекомендации Роспотребнадзора… Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок», - заключила Майя Ломидзе.