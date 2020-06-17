Туризм

Дубай 7 июля вновь начнет принимать туристов из-за рубежа

Иностранные туристы снова смогут посещать Дубай с 7 июля. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата в Twitter.

«Дубай будет принимать туристов с 7 июля 2020 года; туристам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать анализ в аэропортах Дубая», - указывается в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.

26 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса.