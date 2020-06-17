Туризм

Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты

Все популярные туристические направления страны будут открыты для российских путешественников к началу июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», - сказала Догузова.

Так, с 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона, напомнила глава Ростуризма.

Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился 22 июня, пишет ТАСС. «Выполнение этого рейса ознаменовало начало летнего сезона для российских путешественников», - отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.