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Туризм

Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты

22.06.2020 14:38|ПсковКомментариев: 0

Все популярные туристические направления страны будут открыты для российских путешественников к началу июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», - сказала Догузова.

Так, с 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона, напомнила глава Ростуризма.

Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился 22 июня, пишет ТАСС. «Выполнение этого рейса ознаменовало начало летнего сезона для российских путешественников», - отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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