Туризм

Фотофакт: Информационный стенд установлен на Гремячей горе

На Гремячей горе установлен щит с информацией о комплексе памятников, расположенных на данной территории.

Текст размещен на русском и английском языках. Также на щите можно увидеть две фотографии, которые дают представление о том, как Гремячая гора выглядела прежде.

Добавим, что щит установлен в рамках реализации проекта «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути/Виа Ганзеатика плюс» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Кроме Гремячей горы, информационные щиты с декоративными элементами также разместят в Варлаамовском углу, в Детском парке, у Снетогорского монастыря, на железнодорожном вокзале, в районе Мирожского монастыря и возле памятника Ольге на Рижском проспекте.