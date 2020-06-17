Туризм

Положение дел в туристической сфере Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 25 июня, в 11:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный положению дел в туристической отрасли Псковской области в связи с коронавирусом и сопутствующими ограничительными мерами.

Туристическая отрасль оказалась на грани коллапса из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. С серьезными вызовами столкнулся как выездной, так и въездной туризм в России.

Как реагирует на ситуацию псковский турбизнес? Какие прогнозы делают эксперты в связи с постепенным снятием ограничений? Можно ли уже сейчас куда-то поехать отдохнуть? Что происходит с системой раннего бронирования?

Какие направления могут рассматривать жители нашего региона для отдыха в этом сезоне? Действительно ли из нынешнего коронакризиса можно получить выгоду в виде развития внутреннего туризма?

Спикеры:

• директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Баранова Светлана Анатольевна

• директор туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Ефимов Александр Олегович

• директор туристической компании «Славянский тур» Коваль Изабелла Анатольевна

• президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Самохвалова Гелена Геннадьевна

Дата проведения: 25 июня. Начало в 11:00.

Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.