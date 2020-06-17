Туризм

База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле

База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки на отдых в июле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, номера категории «эконом» будут стоить еще дешевле.

Отметим, что при заселении по акции цена будет фиксированной, тариф выходного дня отменяется.

С 1 по 16 июля включительно стоимость размещения в 2, 3, 4-х местных номерах категории «эконом» составит 500 рублей с человека. Кроме того, с 17 по 31 июля включительно стоимость размещения составит:

4-х местный номер категории «эконом» – 500 руб./чел.

3-х местный номер категории «эконом» - 600 руб./чел.

2-х местный номер категории «эконом» - 700 руб./чел.

Условия предоставления скидки:

размещение 2 ночи/3 дня и более;

полная оплата номера;

не суммируется с другими акциями;

не распространяется для агентств и на групповые заезды;

При бронировании обязательно необходимо назвать акцию. Бронирование по телефонам: 8 (81146) 2-15-35, 8 (81146) 2-16-28

и по электронной почте: pgtur2@mail.ru