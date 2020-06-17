База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле

База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки на отдых в июле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, номера категории «эконом» будут стоить еще дешевле.
Отметим, что при заселении по акции цена будет фиксированной, тариф выходного дня отменяется.
С 1 по 16 июля включительно стоимость размещения в 2, 3, 4-х местных номерах категории «эконом» составит 500 рублей с человека. Кроме того, с 17 по 31 июля включительно стоимость размещения составит:
Условия предоставления скидки:
При бронировании обязательно необходимо назвать акцию. Бронирование по телефонам: 8 (81146) 2-15-35, 8 (81146) 2-16-28
и по электронной почте: pgtur2@mail.ru