Туризм

Псковский туроператор: Субсидии на летний отдых для детей очень помогли бы отрасли

Государственные субсидии на летний отдых для детей очень помогли бы восстановлению туристическом отрасли. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-брифинге ПЛН заявила директор туристической компании «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«Из-за коронавируса больше всего "просел" детский туризм. 15 мая проводили совещание по детскому семейному туризму и уже тогда встал вопрос о бюджетном финансировании детского туризма», - рассказала Изабелла Коваль.

При этом, по ее словам, детский туризм - это основа внутреннего туризма в России. «Если будет возможность субсидирования, то это станет большой помощью нашей отрасли», - считает эксперт.