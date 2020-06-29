Туризм

Около 5 млрд рублей инвестиций привлечено в турсферу за время подготовки к «псковской» Ганзе

Около 5 млрд рублей частных инвестиций привлечено в туристическую сферу за период подготовки к Международным Ганзейским дням, которые прошли в Пскове в конце июня 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

По ее словам, проведение 39-х Ганзейских дней в Пскове, в первую очередь, дало возможность вывести инфраструктуру Пскова на новый уровень. В период с 2011 по 2019 годы в преддверии Ганзы в городе были построены 8 новых частных гостиниц и открыто 6 новых точек общественного питания.

Кроме того, в рамках проектной деятельности за отчетный период на развитие города были привлечены средства зарубежных фондов в сумме 600 тыс 180 евро. В рамках двух программ приграничного сотрудничества («Россия – Латвия 2014-2020», «Россия – Эстония 2014-2020»), а также реализации Соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки к Ганзе между Псковом и Общественно-полезным союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» (Германия).

«Основная цель подготовки и проведения Ганзы была достигнута – наш город получил небывалый рывок в развитии инфраструктуры, которой будут пользоваться и наши дети, и внуки», - подчеркнула Елена Полонская. Кроме того, заметила она, благодаря Ганзейским дням в Пскове в 2019 зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений прирост туристического потока – 400 тысяч человек (в 2018 году – 376 тысяч).

Работа по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, по ее словам, велась на трех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. Большую помощь в подготовке к празднованию этого грандиозного события оказали неравнодушные и инициативные граждане, общественники, студенты, предприниматели. Областными властями была проделана колоссальная работа по привлечению финансовых средств в Псков для воплощения в жизнь множества социально значимых и инфраструктурных проектов.

«В рамках федеральной поддержки Псков получил дополнительные возможности по всем направлениям, чтобы привести город в порядок. На выделенные средства удалось проделать огромную работу. Не буду перечислять объекты инфраструктуры, которые были отремонтированы, реконструированы, возведены – они известны всем горожанам», - отметила глава Пскова.

Напомним, в псковской Ганзе приняли участие 89 ганзейских городов из 14 стран, официально зарегистрировано 1864 участника, из них 1100 - делегатов. 60 городов были представлены на Ганзейском рынке, а культурную программу обеспечили своими выступлениями 115 творческих коллектива, из них 57 - из ганзейских городов. Детский сводный хор, выступивший на церемонии Открытия 39-х международных ганзейских дней, состоял из 600 участников более 10 регионов России и 200 детей из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» стал площадкой для общения 400 представителей сферы бизнеса и экономики. Организационную помощь в проведении Международных Ганзейских дней обеспечивали 740 волонтеров. Ганзейские мероприятия в Пскове посетили более 200 000 человек.

Елена Полонская также напомнила, что город Псков с Ганзой не расстается: Собрание делегатов Ганзейского Союза официально проголосовало в 2010 году на юбилейных XXX Днях Ганзы в Пярну о том, что Псков будет городом-организатором Ганзейских дней в 2033 году.