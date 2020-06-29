Туризм

Создать туристический кластер «Духовные истоки» планируют в Печорах

В рамках реализации программы «Туризм» в 2021-2022 годах планируется выделение из бюджета 280 млн рублей, которые пойдут на создание туристического кластера - «Духовные истоки» в Печорах. Об этом в рамках рабочего совещания по вопросу деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» заявил ее председатель Сергей Степашин.

«Нужно, чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы и сам город соответствовал. Печоры - старинный русский город, будем вместе заниматься этим проектом», - сказал Сергей Степашин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, сохранение и развитие памятников культурного наследия - очень важная государственная задача. «Возрождение региона как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия - такую задачу поставил перед нами сам президент», - сказал Сергей Степашин.

За полтора года деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» удалось сформировать средства для финансирования АНО. В настоящее время АНО располагает источниками финансирования общим объемом 1,5 млрд рублей. «Это не только деньги бюджета, это и пожертвования, и вложения инвесторов. Около 450 млн есть уже в этом году», - рассказал Сергей Степашин.

Он отметил, что на сегодня уже сформирован список объектов культурного наследия, сделана дорожная карта. «Уже сейчас нужно расписать ремонт и строительство каждого объекта. Такой опыт у нас есть. Нужно ставить задачи и четко их выполнять, ведь нашим главным куратором является Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул председатель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Он поблагодарил митрополита Псковского и Порховского Тихона, губернатора Михаила Ведерникова и вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака за плодотворное сотрудничество.