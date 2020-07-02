Туризм

Псковский губернатор оценил стеклянный этаж Варлаамовской башни. ФОТО

Губернатор Псковской области назвал очень красивой отреставрированную Варлаамовскую башню. Об этом он заявил в ходе осмотра сегодня, 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Увиденное, конечно, впечатляет. Объем средств был выделен очень большой - порядка трех миллиардов на несколько объектов. Качество работ очень хорошее, все сделано с душой, везде виден творческий и научный подход», - отметил губернатор.

По его мнению, в Варлаамовской башне применено очень интересное решение со стеклянной стеной. «Такого нигде нет. Самое главное, что город и область получили больше 2,5 тысяч метров выставочных, экспозиционных и музейных площадей. Следующая задача - насытить эти площади, включить их в маршрутные туристические карты. Это будут еще несколько точек, которые будут привлекать туристов, и, конечно, наших псковских детишек сюда нужно водить, знакомить», - сказал губернатор.