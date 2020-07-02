Туризм

Европа снова не откроет границы для российских туристов

Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Среди них оказались те же государства, что и в предыдущий раз, за исключением Сербии и Черногории. Таким образом, в новый список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности, пишет «Лента.ру».

При этом Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих стран.

Основной критерий для попадания в этот список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики.