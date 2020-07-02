Туризм

Глава Ростуризма отнесла Псковскую область к необычным местам для летних путешествий

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала «неожиданные» направления для летнего отдыха в России. Об этом сообщает «Интерфакс». Выступая на онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020», эксперт заявила, что, помимо российского юга, к которому так привыкли туристы, есть много других интересных мест для поездок.

Среди них, в первую очередь, Догузова отметила Русскую Балтику. «Русская Балтика - это, прежде всего, Калининградская область с курортными городами Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный», - уточнила глава ведомства, добавив, что там также можно найти качественный пляжный отдых и совмещать его с экскурсиями.

Кроме того, специалист упомянула Ленинградскую область с песчаным побережьем и оздоровительными курортами, а также республику Карелия. «Озера Карелии, могу сказать по своему опыту, не уступают знаменитым норвежским фьордам. И главная жемчужина Онежского озера - заповедник Кижи. Мне кажется, что это должен увидеть каждый хоть раз в жизни», - подчеркнула Догузова.

Вдобавок эксперт посоветовала выбирать для пляжного отдыха области рядом с Волгой - например, Астраханскую, Ярославскую, Нижегородскую, Тверскую и Волгоградскую. «Там богатая культурно-историческая программа и большое число древних городов - Ярославль, Рыбинск, Углич, Казань и другие. Кроме того, на Волге много санаториев, туристических баз, гостиниц», - отметила она.

Также Догузова напомнила про озеро Байкал и Сибирь. «Хит этого сезона - республика Хакасия, которую мало кто рассматривает как место отдыха в летний период. За красоту регион часто называют «сибирской Швейцарией». Там сотни озер, многие из них довольно теплые», - поделилась руководитель Ростуризма.

Помимо прочего, эксперт причислила к необычным местам для летних путешествий Псковскую область, горы Кавказа, Каспийское море, Урал, Дальний Восток и Алтай.