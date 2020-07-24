Туризм

Как отправиться в поход и остаться сытым: советы и рецепты от «Деревни Соловьи»

«Передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном порядке» - вот что такое поход, оказывается. На самом деле, конечно, у всех все по-разному: кто-то собирается целый месяц, кто-то ходит регулярно, кто-то ну никак не соблюдает порядок и разбредается во все стороны, а кто-то вообще крутит пальцем у виска - мол, поход? да ни за какие коврижки! Кстати, о коврижках: как бы люди не планировали поход, вопрос еды - один из самых важных.

Специально для тех, кто планирует отправиться в путешествие, полное романтики, неожиданных открытий и внезапных озарений, мы собрали самые важные советы и проверенные рецепты бывалых походников, подкрепив их рекомендациями от «Деревни Соловьи».

Кухня туриста

1. Вода - это жизнь!

Вода – самый важный элемент любого похода, если ее не будет, поход окажется, мягко говоря, испорчен. Лучше пользоваться достоверно чистой водой. Заранее разузнайте, есть ли там, куда вы собираетесь, родник, источник или колодец, в которых можно взять достаточно воды, чтобы хватило на питье и приготовление еды. Бери с собой бутылку на литр, чтобы пить в течение дня, и вторую бутылку (пустую пластиковую или герметично скручивающуюся), чтобы принести потом воду в лагерь.

2. В сухом остатке

Составляя список, туристы отдают предпочтение легким и компактным продуктам, поэтому питание в походе может отличаться от привычного в повседневной жизни. Так, вместо хлеба рекомендуется брать более легкие хлебцы, вместо свежих овощей и фруктов – сушеные. Предпочтение отдается сухим продуктам, поскольку они намного легче.

3. Классика жанра

Конечно, каждый человек планирует свой рацион в походе, исходя из личных предпочтений. Однако существуют наиболее популярные среди туристов продукты для трекинга. Это крупы (гречневая, рисовая, чечевица, геркулес), хлебцы, тушенка либо сушеное мясо, чай, соль, сахар.

Дополнительные продукты: кофе, копченая и сырокопченая колбаса, сухое молоко, шоколад (предпочтительно горький), батончики энергетические, леденцы, печенье, орехи, сухофрукты, макароны.

Колбаски Охотничьи, «Деревня Соловьи»

4. А как же дети?

Питание детей немного отличается от питания взрослого человека. Важно позаботиться, чтобы 1 прием пищи включал горячие блюда. В меню нужно добавить дополнительно белковую пищу и витамины. Для детей до 6 лет порции должны быть приблизительно в два раза меньше, но это не касается сладостей.

5. Своя ноша не тянет?

Вопрос о том, какую еду взять в поход и сколько, зависит от сроков, вида похода, количества человек. Например, если поход короткий (3–5 дней) и не слишком сложный, количество продуктов обычно не просчитывают до точности, и взять можно то, что хочется. При планировании похода, например, на 10 дней, расчет должен быть более точным. Так, в среднем на 1 человек идет 500 г продуктов в день. Поэтому в первые несколько дней трекинга туристу придется нести на своих плечах около 5 кг продуктов (не считая экипировки и других принадлежностей).

Походные рецепты

Горячее

Суп фасолевый с мясом. Фасоль в томатном соусе консервированная 850-1000 г. Грудинка или корейка варено-копченая 250 г. Специи. Соль по вкусу.

В закипающую воду опустить мелко нарезанную грудинку или корейку, а затем фасоль. Дать прокипеть 5 мин. Заложить мясо, всыпать 1 ложку сухой овощной приправы. Через 5 мин после очередного закипания суп готов. К супу можно подать сухари из белого хлеба.

Грудинка пикантная, «Деревня Соловьи»

Второе

Кулеш из гороха с грудинкой. Горох 500 г. Копченая грудинка (корейка) 300 г. Лук сушеный 40 г. Морковь сушеная 40 г. Томат-паста 1 столовая ложка. Масло 3- 4 столовые ложки. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Специи. Соль 1 чайная ложка.

Предварительно замоченный горох варить до полуготовности (15-20 мин). Грудинку очистить от кожицы, вырезать кости, мелко нарезать, обжарить вместе с луком. Морковь также нарезать мелко и прожарить на слабом огне вместе с томатом-пастой и маслом. Пшеничную муку обжарить с маслом до светло-желтого цвета в развести 2-3 стаканами отвара от гороха. Сюда же добавить обжаренную грудинку и приготовленную томат-пасту. Полуготовый горох слить из кастрюли на марлю, дать стечь отвару и снова заложить в пустую кастрюлю, добавив лавровый лист, 5-7 толченых долек чеснока, перец молотый, все залить подготовленным соусом, хорошо перемешать и поставить на слабый огонь тушить до готовности (около 15-20 мин), периодически помешивая.

Макароны с мясом. Макароны 400 г. Мясо консервированное 500 г. Лук сушеный 30 г. Масло сливочное (топленое) 4 столовые ложки. Томат-паста 1 столовая ложка. Специи. Соль 1 чайная ложка.

Макароны отварить в подсоленной воде до готовности. Отвар слить. Макароны переложить на хорошо разогретую сковороду с маслом и, помешивая, слегка обжарить. Мясо выложить в большую миску, разобрать его на небольшие кусочки, добавить лук, мелко порезанные 5- 7 долек чеснока, томат-пасту, хорошо размешать и поставить на слабый огонь. Разложить по мискам макароны, сверху разложить подогретое мясо.

Грибной гуляш. Грибы свежие 250 г на человека. Сало 50 г. Лук сушеный 25 г. Томат-паста 1 чайная ложка. Специи. Соль 1/2 чайной ложки.

Очищенные, промытые и нарезанные грибы (белые, подосиновики, маслята) смешать с поджаренным на сале луком, томат-пастой, солью и все вместе тушить 15-20 мин.

Шашлык

Здесь слова излишни: шашлык - идеальное блюдо для идеального незатейливого похода на природу. Советуем брать готовый шашлык в фирменных магазинах «Деревня Соловьи». Во-первых, здесь представлена качественная продукция местного производителя, зарекомендовавшая себя не только на псковском, но и на российском рынке. Во-вторых, это мясо, уже готовое к жарке: оно приготовлено в самых разных маринадах на любые предпочтения. «Брусничный», «Кавказский», «Кефирный», «С черемшой», в сливочно-грибном маринаде - какой вы выберете?

Также во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» - большой выбор колбасок для жарки, гриля и ребрышек в маринаде. Ознакомиться с их ассортиментом вы можете уже сейчас, заглянув в раздел «Для пикника» сайта «Деревня Соловьи».

Каши

Каша с мясом - сбалансированный питательный продукт. Рекомендуется перед употреблением разогреть, но и в охлажденном виде очень вкусно. Что может быть удобнее и проще на пикнике или в походе, чем просто разогреть баночку аппетитной и сытной каши с мясом! Кстати, все каши «Деревня Соловьи» выработаны по ГОСТу. Ассортимент: гречневая со свининой, перловая со свининой, гречневая с говядиной, перловая с говядиной.

И к компоту - блинчики

В запасе у любой хозяйки есть верный рецепт блинчиков. Но если вы отправляетесь в поход с одной ночевкой, можно взять с собой готовые блинчики с мясом или субпродуктами от «Деревни Соловьи».

Кстати

Если мясо положить в холодную воду, бульон для супа получится вкусным и крепким, однако мясо сильно разварится. Если нужно получить более вкусное мясо, его кладут в кипящую воду.

Мясные консервы нужно закладывать в суп за 5 мин до окончания варки, а ко вторым блюдам подавать предварительно разогретыми прямо в миски.

Прибавление во время варки одной-двух ложек столового уксуса делает мясо нежнее.

С палаткой и гитарой, под Изборск или в сторону какого-нибудь из многочисленных озер Псковщины - летом можно не отказывать себе в таком удовольствии! Главное помнить: поход походом, а еда - по расписанию!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9