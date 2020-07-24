Туризм

В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездки по России, продлятся неделю. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова. В число регионов, за посещение которых туристы получат денежную компенсацию, вошла и Псковская область.

Фото: Татьяна Никитина

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«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», — цитирует Зарину Догузову РИА Новости.

Глава Ростуризма добавила, что о старте программы будет объявлено в ближайшее время, чтобы граждане успели выбрать подходящий для себя тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.

На прошлой неделе премьер-министр Михаилом Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за покупку внутренних туров при оплате услуги картой платежной системы «Мир» будет начисляться кешбэк. На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.

Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей. «При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит пять тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч рублей», — уточнили в правительстве.