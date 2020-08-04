Туризм

Гелена Самохвалова: У гастротуризма в Псковской области есть перспектива развития

Ситуация с пандемией коронавируса сильно ударила по гастротуризму в Псковской области. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова сегодня, 7 августа, в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За время ограничений люди немного потеряли интерес к этой сфере, но и рестораторы потеряли большое количество профессиональных кадров», - отметила эксперт и добавила, что люди были вынуждены сменить работу, чтобы прокормить свою семью.

По ее мнению, перспектива развития у гастротуризма в Псковской области есть, но в этом плане важна совместная работа туроператоров с рестораторами.

«В настоящий момент в сфере гастротуризма рестораторы думают, как продолжать работу и удивлять туристов», - отметила Гелена Самохвалова.