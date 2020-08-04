Туризм

Гелена Самохвалова: Акция о кэшбэке - палка о двух концах

«Акция о кэшбэке - как палка о двух концах», - такое мнение высказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова на пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Звучит красиво и привлекательно, но отрасли это не поможет совершенно. Это не мера поддержки, возможно, это сделано как психологический толчок для россиян путешествовать внутри страны», - отметила Самохвалова.

Директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что ей «акция очень нравится». «Впервые правительство задумалось о масштабном предложении по развитию внутреннего туризма. Это вызывает интерес у людей», - пояснила она.

Кроме того, Светлана Баранова считает, что предложение по кэшбэку - это стимулирование рынка перейти к онлайн продажам. «До конца августа мы увидим неделю распродаж России. Если среди предложений будет мелькать Псков, это только плюс городу и региону», - заявила эксперт.

Но в данной акции, по ее словам, есть и недочеты. «Данное мероприятие было предпринято в экстренном порядке, технические возможности не были до конца продуманы. Поэтому не многие предприятия включились в эту агонию», - пояснила Светлана Баранова и добавила, что сложно настроить программное обеспечение по требованиям Ростуризма.