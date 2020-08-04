Туризм

Псково-Печерский монастырь показали москвичи с высоты птичьего полета

Видеоролик из Печор появился на YouTube канале о путешествиях Moscow Never Sleeps. В видео Псково-Печорский монастырь и его окрестности показали с высоты птичьего полета.

Путешественники следуют на машине из Москвы по трассе М9 «Балтия» «к своей заветной цели - Печоры» через - Оленино, Нелидово, Западную Двину, Кунью, Великие Луки, Пустошку и другие населенные пункты.

«В Печорах очень красиво, хоть это и небольшой городок в Псковской области на границе с Евросоюзом, а точнее с государством Эстония. Но весь колорит этого места олицетворяет прекрасное место под названием Псково-Печорский мужской монастырь», - говорится в описании к видео.

Туристы рассказали, что в Печорах много всевозможных достойных мест, где можно остановиться на ночлег недорого. «Пробыли в Печорах 2 дня и засняли отличные виды с высоты птичьего полета», - рассказали путешественники.

В описании к видео уточняется, что москвичи сняли и Изборскую крепость. Об этом будет следующее видео из цикла автопутешествия в Псковскую область на канале Moscow Never Sleeps.