Туризм

Псковичи могут внести свои инициативы в законодательство о внутреннем туризме

«Единая Россия» готовит изменения в законодательство о туризме. У россиян есть возможность внести свои пожелания и инициативы, которые станут основой для поправок, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В опросе 10 вопросов с анонимной возможностью высказать свои предложения по улучшению туристической отрасли.

«Поделитесь с «Единой Россией» мыслями о том, какой отдых в стране для вас будет самым идеальным и как сделать внутреннюю турсферу привлекательной именно для вас», - отметили в партии.

Опрос доступен по ссылке здесь.