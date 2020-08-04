Туризм

«Я влюблена в Псков!» - правнучка маршала Рокоссовского путешествует по Псковской области

Ариадна Рокоссовская, правнучка прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды героя Советского Союза, маршала Польши и маршала Советского Союза, Константина Рокоссовского, командовавшего парадом на Красной площади в июне 1945 года, проводит отпуск в Псковской области. Фотоснимками из поездки она делится со своими подписчиками в соцсетях.

«Псков. Я влюблена в него!» - так она подписала фото, сделанное в устье реки Псковы.

Путешественница побывала у «Дома специалистов» на перекрестке улиц Ленина и Пушкина, где в Пскове жил ее прадед. С 1936 года Константин Рокоссовский командовал в Пскове кавалерийским корпусом. Во время поездки в Ленинград в 1937 году он был арестован. «Адрес, к счастью, не ставший последним», - подписала его правнучка снимок.

Также Ариадна Рокоссовская посетила в Пскове Дмитриевское кладбище, где находится семейная усыпальница дворян Окуневых, ее предков по материнской линии.

В настоящее время путешественница отдыхает в Пушкинских Горах. «Хорошо в Пушкинских Горах! Идешь на обед - озером любуешься, идешь с обеда - старой часовней. Красота!» - делится она с подписчиками.

В официальной советской историографии считалось, что Константин Рокоссовский родился в городе Великие Луки на юге Псковской области. По традиции, на родине дважды героев Советского Союза им устанавливали бюсты, скульптура Рокоссовского украшает Великие Луки. В настоящее время достоверно установлено, что маршал родился в Варшаве.

Ариадна Рокоссовская живет в Москве, занимается журналистикой, в сферу ее интересов входят российско-польские отношения.