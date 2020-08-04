Туризм

Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом

Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, с момента поэтапного снятия ограничительных мер турпоток стабильно растет, сообщает РИА Новости.

«С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей - в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц - в среднем 96 процентов», - рассказал Копайгородский.

По данным властей, в целом по уровню загрузки средства размещения уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в Сочи будет много гостей и в межсезонье, и в зимний период.