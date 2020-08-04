Туризм

Псковичей приглашают на интерактивную программу «Старая крепость»

Псковский музей-заповедник приглашает родителей с детьми на сборные интерактивные программы в Псковском кремле. Об этом сообщается в группе музея-заповедника в социальных сетях.

29 августа, в 14.00 пройдет программа «Старая крепость». В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они пройдут по крепостной стене, познакомятся с её устройством, посетят Власьевскую башню. Под руководством стрельца ребята смогут попробовать свои силы в «Битве на тямбарах» и проверить свою меткость и ловкость в метании копья.

Возраст участников: 7+.

Стоимость участия:

детский – 200 рублей,

взрослый – 150 рублей.

Предварительная запись по телефону: 8(8112) - 72-45-74. Место сбора группы: информационный центр музея (улица Кремль, 4).