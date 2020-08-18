Туризм

Директор турфирмы назвала популярную у псковичей страну для отдыха

Псковский турбизнес жив, ни о каком похоронном марше не может быть и речи. Такое мнение высказала директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева сегодня, 18 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Эксперт отметила, что после снятия коронавирусных ограничений турфирма начала довольно активную работу. «Турбизнес жив, работы очень много, несмотря на четыре месяца простоя», - сказала Александра Лебедева.

По ее словам, у псковичей популярным направлением остается Турция. «Все поехали в Турцию, люди хотят туда», - заметила директор «Атмосферы путешествий».