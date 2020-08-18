Туризм

Туроператор: Талабские острова в формате Монте-Карло востребованы не будут

Территорию Талабских островов нужно привести в удобоваримый вид, заявила директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева сегодня, 18 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Талабские острова в формате Монте-Карло не будут востребованы. Необходимо приводить территорию в удобоваримый вид. Но сейчас Талабы — это мусор и разруха», - считает Александра Лебедева.

По ее мнению, Талабы окажутся востребованы, если, к примеру, оборудовать там некие сезонные разборные объекты, развивать экотуризм.

Сейчас, по словам эксперта, Талабы, в основном, интересны для паломников.