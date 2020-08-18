Туризм

«Эхономика» с Александрой Лебедевой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись видеотрансляции программы «Эхономика» за 18 августа на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с директором туроператора «Атмосфера путешествий» Александрой Лебедевой об «экономике» псковского туризма в 2020 году.

Как переживает псковский турбизнес коронавирусный 2020 год? Самое страшное уже позади или все еще впереди? Ограничительные меры убивают псковский турбизнес или подтолкнули к открытию новых возможностей? Помогает ли власть псковским турфирмам или скорее мешает? Действительно ли у нас бум внутреннего туризма? Переживет ли псковский туризм вторую волну коронавируса? Есть ли будущее у псковского туризма?