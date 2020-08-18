Туризм

Открывается «горячая линия» по вопросам кэшбека за поездки по России

Ростуризм откроет 20 августа «горячую линию» для туристов, у которых возникнут проблемы с получением кэшбека после покупки туров по России в рамках программы субсидирования внутреннего туризма. Об это сообщила глава ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

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Она напомнила, что программа кэшбека позволяет получить возврат средств за туры по России. Деньги должны вернуться на счет не дольше, чем за пять дней. Если по какой-то причине это не получится, туристы смогут обратиться на «горячую линию» Ростуризма.

Ростуризм организовал линию вместе с платежной системой «Мир». Ее телефон заработает с четверга, а необходимая информация появится на сайте мирпутешествий.рф. Граждане, которым удобнее писать в мессенджеры, смогут пообщаться с чат-ботом в WhatsApp, пишет «Интерфакс».

По словам Догузовой, уже сейчас в Ростуризм и ассоциацию «Турпомощь» поступает множество вопросов по покупке туров в рамках программы.

Распродажа путешествий по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю до 28 августа. В ее рамках туристы могут получить кэшбек до 20% от стоимости туров при соблюдении ряда условий. Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой «Мир» на сайте туроператора или отеля. На реализацию программы правительство выделяет 15 миллиардов рублей.