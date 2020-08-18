Открывается «горячая линия» по вопросам кэшбека за поездки по России

Ростуризм откроет 20 августа «горячую линию» для туристов, у которых возникнут проблемы с получением кэшбека после покупки туров по России в рамках программы субсидирования внутреннего туризма. Об это сообщила глава ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».
Она напомнила, что программа кэшбека позволяет получить возврат средств за туры по России. Деньги должны вернуться на счет не дольше, чем за пять дней. Если по какой-то причине это не получится, туристы смогут обратиться на «горячую линию» Ростуризма.
Ростуризм организовал линию вместе с платежной системой «Мир». Ее телефон заработает с четверга, а необходимая информация появится на сайте мирпутешествий.рф. Граждане, которым удобнее писать в мессенджеры, смогут пообщаться с чат-ботом в WhatsApp, пишет «Интерфакс».
По словам Догузовой, уже сейчас в Ростуризм и ассоциацию «Турпомощь» поступает множество вопросов по покупке туров в рамках программы.
Распродажа путешествий по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю до 28 августа. В ее рамках туристы могут получить кэшбек до 20% от стоимости туров при соблюдении ряда условий. Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой «Мир» на сайте туроператора или отеля. На реализацию программы правительство выделяет 15 миллиардов рублей.