Туризм

Продажи туров с кешбэком стартовали в регионах России

Разработанная Ростуризмом программа продажи туров по внутренним направлениям, за которые предусмотрен возврат путешественникам части потраченных средств, стартовала в России. На эти цели правительство РФ выделило 5 млрд рублей, ожидается, что акцией смогут воспользоваться порядка 3 млн человек.

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Продажи туров с кешбэком начались в 00:01 мск 21 августа и продлятся до 28 августа включительно. Купить такой тур можно только онлайн, оплатить его необходимо картой «Мир». При этом карту надо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы privetmir.ru. Далее следует зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион РФ и найти понравившийся тур или проживание в гостинице, сообщает ТАСС.

Тур необходимо сразу оплачивать полностью. Кешбэк вернется на карту автоматически в течение пяти дней. За туры стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей туристу вернется 5 тыс. рублей, за путешествия стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей турист получит кешбэк в размере 10 тыс. рублей, поездка стоимостью от 75 тыс. рублей предусматривает возврат средств путешественнику в размере 15 тыс. рублей.

В программе участвуют туры продолжительностью от пяти дней (четыре ночи). В акции участвуют все регионы РФ, правда по таким популярным направлениям, как Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Алтай и Калининградская область можно будет приобрести поездки, которые начинаются с 1 октября. По остальным направлениям в путешествие можно отправиться уже хоть на следующий день. Все путешествия в рамках акции должны состояться до конца года.

В программе принимает участие около 2 тыс. предприятий туристической отрасли - туроператоры, а также классифицированные средства размещения: отели, санатории, турбазы и так далее.

«Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране, тем более осень - прекрасная пора для путешествий. Это и бархатный сезон на Юге России, и круизы, и активные виды отдыха, и автомобильные путешествия», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя программу.

В рамках акции Ростуризм запустил круглосуточную «горячую линию»: 8 800 100-54-64; 8 800 550-83-22.