Туризм

Еще одна страна откроет границы для россиян с 1 сентября

С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, сообщает издание newsmaker.md со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Таким образом, Россия вошла в число стран «зеленой зоны», в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин, пишет РИА Новости.

Накануне министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран «красной зоны», в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.