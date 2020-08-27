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Еще одна страна откроет границы для россиян с 1 сентября

29.08.2020 15:49|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, сообщает издание newsmaker.md со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Таким образом, Россия вошла в число стран «зеленой зоны», в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин, пишет РИА Новости. 

Накануне министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран «красной зоны», в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.

Теги: #туризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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