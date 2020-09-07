Туризм

Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для осенней романтической поездки

Пушкинские Горы в пятерку самых живописных направлений для романтического приключения на двоих в период золотой осени. Топ-5 опубликовал Woman Journal.

Фото Татьяны Никитиной

«Живописный поселок в Псковской области, который знаменит благодаря гостившему в нем А. С. Пушкину. Он проводил немало времени в окрестностях Пушкинских Гор и воспевал местные пейзажи в своих произведениях. Территория, прилежащая к дому поэта, окружена хвойными лесами и холмистыми лугами. Путешественники могут посетить Свято-Успенский монастырь с некрополем Пушкина, озера, Лысую гору и само Михайловское», - говорится в описании.

В сообщении также отмечается, что расстояние от ближайшего крупного города — Пскова — немалое и составляет более 115 км. Добраться до Пушкинских Гор можно как на автомобиле, так и на автобусе, курсирующем от городского автовокзала.

Также в топ-5 вошли Выборг, Рязань и Константиново, Вепсский лес, Кострома.