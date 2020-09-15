Туризм

Псковское, Чудское озера и Себежский национальный парк вошли в топ популярных мест отдыха

ПАО «МТС» составила рейтинг популярных мест отдыха в Псковской области, проанализировав обезличенный мобильный трафик за лето 2020 года. В тройку лидеров по популярности вошли Псковское и Чудское озера и национальный парк «Себежский», сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

После самоизоляции Псковская область стала еще более привлекательной для туристов. Количество желающих увидеть красоты Псковщины и поделиться контентом в социальных сетях увеличилось в разы. Так, интернет-трафик в ключевых туристических местах Псковской области летом вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми большими любителями Псковской земли стали гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска и Твери. Жители именно этих городов чаще всего посещали регион в летние месяцы.

Наиболее популярным районом области среди туристов оказался Гдовский с его озерами и востребованными базами отдыха. Вторую строчку поделили Плюсский и Стругокрасненский, куда отправились любители дачного отдыха. Печорский район, знаменитый расположенными на его территории Свято-Успенским Псково-Печорским монастырем, Изборской крепостью и Словенским ключами, занял третье место. На четвертом обосновался Себежский район, куда в большинстве случаев отправлялись любители заповедной природы. Из-за отмены популярных массовых мероприятий возглавлявший в прошлые годы рейтинг Пушкиногорский район оказался только на 5-м месте. Туда приезжали ценители истории и творчества А. С. Пушкина.

По объему генерируемоего интернет-трафика лидерами среди туристических достопримечательностей стали Чудское и Псковское озера. На третьем месте оказался национальный парк «Себежский».

Такие комфортные условия пользования мобильной связью стали возможны благодаря завершившейся в июле 2020 года масштабной модернизации сети МТС в Псковской области.

«В этом году мы не только в рекордные сроки обновили оборудование на всех базовых станциях в регионе, но также провели дополнительные работы по улучшению качества связи в 11 районных центрах. В итоге общаться с родственниками и друзьями по телефону или через социальные сети, а также делиться красивыми фото и видео, сделанными в любимых туристических местах, уже этим летом смогли жители и гости Печор, Великих Лук, Острова, Невеля, Опочки, Порхова, Дно, Струг Красных, Пушкинских гор, Новосокольников, Себежа и других населенных пунктов области», - рассказала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.