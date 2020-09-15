Туризм

Ростуризм анонсировал создание веломаршрута Москва — Петербург

В рамках создания веломаршрута Москва — Санкт-Петербург в минувшие выходные стартовала исследовательская велоэкспедиция. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), сообщается 15 сентября на сайте ведомства.

Велоэкспедиция продлится 16 дней и завершится в Санкт-Петербурге. «Цели путешествия –– произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к велотуризму», — сообщили организаторы, передает газета «Известия».

На необходимость создания национальных систем велосипедных маршрутов указывает развитие велосипедной индустрии и изменение трендов в туризме. В настоящее время подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем многих развитых стран мира. Так, востребована сеть велосипедных трасс Eurovelo –– проект Европейской федерации велосипедистов.

«Популярность велотуризма в России продолжает расти на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный отдых», — отметили в Ростуризме. Но для велосипедистов отсутствует необходимая инфраструктура. Создание обустроенного веломаршрута станет первым нацпроектом в области велотуризма.

В экспедиции участвует более 10 человек, среди них –– любители с опытом и новички велоспорта. Они ознакомятся с трассой, исследуют максимально проблемные участки и изучат туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.

Протяженность маршрута составит 1150 км, путь велосипедистов пройдет через Торжок, Тверь, Старую Руссу, Гатчину и другие популярные туристические города.