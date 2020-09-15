Туризм

В Египте пообещали приемлемые цены на отдых для российских туристов

Российские туристы могут рассчитывать на приемлемые цены на отдых в Египте, отели в настоящее время работают лишь с незначительной выгодой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра туризма Египта Гада Шаляби.

По словам чиновника, цены на отдых для туристов из России в стране всегда были «наилучшими», а в настоящее время отели работают с небольшой выгодой и им едва удается покрывать свои расходы на обслуживание.

Тем не менее экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри сообщил агентству, что стоимость отдыха в республике в ближайшее время несколько вырастет, так как гостиницы вынуждены тратить дополнительные средства на меры против коронавируса.

«Аэрофлот» возобновил регулярные перелеты из Москвы в Каир 9 сентября. Все пребывающие в страну обязаны предоставить результаты теста на коронавирус. Исключение сделано для детей младше шести лет.