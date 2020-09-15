Туризм

Нацпроект по развитию туризма планируется утвердить до конца года

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала журналистам, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет представлен в октябре. Предполагается, что он будет утвержден до конца года, передает РИА Новости.

Она пояснила, что все инструменты, которые разработаны в рамках нацпроекта, «достаточно универсальны». «Они касаются развития инфраструктуры, создания условий для бизнеса, чтобы было выгодно вкладываться в развитие инфраструктуры», - уточнила Догузова.

Глава ведомства добавила, что в документе предусмотрен и достаточно большой блок вопросов, которые связаны с продвижением и повышением туристической доступности.