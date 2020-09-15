Туризм

Поток туристов в Мирожском монастыре вырос после включения его в список ЮНЕСКО

Турпоток в Мирожском монастыре вырос после включения Спасо-Преображенского собора обители в список ЮНЕСКО. Об этом заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук Таисия Круглова сообщила в ходе очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как только памятник был включен в список ЮНЕСКО, спрос на него значительно вырос, - отметила она. - За прошлый год храм посетили 17000 человек, это максимальное число за все время (до этого самое большое количество было 15000). На сегодня у нас уже 11 тысяч посетителей, несмотря на то, что мы три месяца были закрыты».

По словам специалиста, в связи с этим прорабатываются вопросы антропогенного воздействия в контексте обновления существующего проекта реставрации, который подготовило АНО «Возрождение» с учетом нового статуса памятника.