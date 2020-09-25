Туризм

Названы лучшие места для новых знакомств в отпуске

Большинство российских туристов охотно заводят знакомства во время отпуска и готовы продолжать общение по его окончании. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, среди лучших мест для начала новых контактов россияне назвали транспорт — 66% опрошенных чаще всего знакомятся в самолетах, поездах и автобусах. Еще 47% инициируют общение в отелях, причем женщины это делают чаще мужчин. Кроме того, 21% заводят друзей на экскурсиях и в ресторанах или кафе. На улицах осмеливаются познакомиться 17% респондентов — уточняется, что женщинам это дается проще, чем мужчинам.

В августе 2019 года стало известно, что большинство российских путешественников заводили романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае. За такой вариант проголосовали 25% респондентов. Российским женщинам доводилось начинать отношения в Турции так же часто, как на отечественном курорте. В этом признались 25% опрошенных женщин.