Туризм

Туроператоры помогут туристам сдать тесты на коронавирус

Туроператоры помогут туристам, возвращающимся из-за рубежа, сдать тесты на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Сдать ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператору. Они предлагают новые сервисы, связанные с этими процедурами.

Есть два основных варианта. В первом случае туроператоры договариваются напрямую с медицинскими лабораториями о специальных ценах для клиентов, позиционируя эти услуги как свой дополнительный сервис. При этом агенты сами могут записать своих клиентов на тест, когда возникнет такая необходимость. Их комиссия составляет пять процентов от стоимости услуги, рассказывают аналитики ассоциации.

Во втором случае предложение услуг медицинских лабораторий не является услугой туроператора. Они договариваются с лабораториями о предоставлении скидки при тестировании на COVID-19.