Туризм

Псковичей приглашают поправить здоровье на берегу Балтийского моря

Санаторий «Янтарный берег», расположенный в городе Светлогорск Калининградской области, предлагает путевки, включающие в себя проживание, питание и лечебные процедуры за 2290 рублей в сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Санаторий славится своими минеральными и лечебно-грязевыми источниками, единственным в Калининградской области бассейном с минеральной водой, а также проводит уникальную оздоровительную процедуру – янтарную терапию.

Профили лечения в санатории:

• лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата;

• лечение заболеваний кардиологического профиля;

• лечение заболеваний центральной и периферической нервных систем;

• лечение и профилактика заболеваний органов дыхания;

• лечение заболеваний пищеварительной системы;

• лечение заболеваний эндокринной системы;

• лечение заболеваний женской репродуктивной системы.

Чтобы добраться до лечебницы, жителям Пскова и области можно воспользоваться регулярными авиарейсами Псков - Калининград.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69

и по адресу: г. Псков ул. Советская, 15, кабинеты №№11, 12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.