Туризм

Туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов для программы кешбэка

Специально для программы туристического кешбэка туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Первый этап программы прошел с 21 по 28 августа. «Специально для нее туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов. В этот период в рамках туристического кешбэка в Псковской области было забронировано 19 туров общей стоимостью 665 430 рублей. Средний чек составил 35 тысяч рублей, а продолжительность пребывания – 5 дней», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 15 октября в России стартует второй этап программы туристического кешбэка, который продлится до 5 декабря. Условия для отдыха в России теперь еще лучше: окно продаж увеличено до 1,5 месяцев, а путешествовать по кешбэку можно почти 3 месяца (с 15 октября по 10 января). Нет ограничений по минимальной стоимости путевки – в программе участвуют туры от 2 ночей.

Оплатить путешествие необходимо полностью по карте «Мир», список туров представлен на сайте мирпутешествий.рф. Кешбэк составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.