Туризм

Россияне активно покупают туры на Новый год, несмотря на пандемию

Несмотря на пандемию, россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники. По данным онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в этом году пришлось на сентябрь. На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, а по внешнему туризму — Турция, пишут «Известия».

Спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23-26% соответственно по сравнению с теми же месяцами 2019 года. На сентябрь приходится 76,1% покупок на новогодние праздники.

Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса, отметили в «Туту.ру».

Среди российских городов для отдыха популярны Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды.

Не хотят россияне отказываться и от зарубежного отдыха. По словам гендиректора Ozon.Travel Михаила Осина, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают проводить праздники за границами России.

«Если в прошлом году в числе предпочтений россиян для заграничных поездок на зимние каникулы находились Таиланд и Испания, а замыкала топ-5 Турция, то в этом году россияне, планирующие выезд за границу на Новый год, в большинстве своем рассматривают отдых на турецких курортах», - отметил он.