Туризм

Жириновский предложил запретить выезд из России

Выезд туристов за рубеж необходимо прекратить из-за ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом глава ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале, сообщает «Лента.ру».

По его словам, именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах России. В этой связи политик указывает, то возобновление турпоездок было преждевременным, и предлагает «срочно прекратить выезд граждан за рубеж в туристических целях».

«Ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — подчеркнул Жириновский. Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена.

Ранее российские эксперты назвали низкой вероятность очередного полного закрытия границ во время пандемии коронавируса.

В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших.