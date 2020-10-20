Туризм

«Туристическое» такси планируют создать в России

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать в России «туристическое такси».

В письме предложено включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» три мероприятия, пишет газета «Известия». Во-первых, необходимо субсидировать таксомоторные компании, перевозящие путешественников к туристическим достопримечательностям, считают в ООП. Перечень адресов и размер субсидии Ростуризм в случае одобрения инициативы установит самостоятельно.

Во-вторых, возле удаленных от населенных пунктов достопримечательностей предлагается установить стационарные точки вызова такси, которыми можно будет воспользоваться в отсутствие связи или при разряженном телефоне.

Третья идея - создать программу подготовки таксистов, после которой водитель сможет рассказывать клиентам о достопримечательностях города или региона. Реализация этих инициатив в зависимости от охвата обойдется в 300 млн - 1 млрд рублей, считают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Ранее Ростуризм разработал первый вариант нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нем предусмотрены меры до 2030 года на сумму 628,9 млрд рублей.